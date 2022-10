Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche/Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

In einer Tankstelle an der Hebewerkstraße flexten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag den Tresor auf. Über einen Heizungsraum verschafften sie sich Zugang zum Tresor. Anschließend nahmen sie Bargeld und Bankkarten mit. Hinweise auf die Täter und deren Fluchtrichtung liegen nicht vor.

Herten

Zwischen dem 30.09. und dem 05.10. gelangten Unbekannte über das erste Obergeschoss in eine Wohnung eines Zweifamilienhauses an der Kaiserstraße. Die Räume wurden nach Beute durchsucht. Anschließend hebelten die Täter von innen die Wohnungseingangstür auf und gelangten schließlich auch in die Wohnung im Erdgeschoss. Auch hier durchsuchten sie die Räume nach Beute. Die Täter nahmen mindestens Schmuck mit und flüchteten. Genaue Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Marl

Mit Gold, Schmuck, zwei Uhren, einer Herrenjacke, Parfüm und Softdrinks flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Sickingmühler Straße. Über die Hauseingangstür gelangten sind ins Gebäude und hebelten anschließend die Wohnungstür in der dritten Etage auf. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Innerhalb der vergangenen zwei Wochen brachen unbekannte Täter in eine Wohnung an der Glazer Straße ein. Um in die Wohnung zu gelangen, hebelten die Täter eine Balkontür auf. Nach ersten Erkenntnissen nahmen sie Schmuck und Bargeld mit.

Recklinghausen

An der Ottostraße nutzte ein unbekannter Täter eine günstige Gelegenheit und betrat durch die offene Tür eine Einliegerwohnung. Am Montagabend, gegen 21:00 Uhr, nahm er aus der Wohnung einen Rucksack mit und flüchtete in unbekannte Richtung. Hinweise auf den Täter liegen bislang nicht vor.

In der Nacht zu Donnerstag versuchten Unbekannte die Hintertür zu einer Bäckerei an der Bochumer Straße aufzuhebeln. Dies lang nicht, es entstand Sachschaden an der Tür. Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 02:15 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei an der Herner Straße. Hier versuchten die Unbekannten erfolglos einen Tresor zu öffnen. Als sie bemerkten, dass Alarm ausgelöst wurde, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

