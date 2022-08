Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Gemeinsamer Einsatz von Polizei und Feuerwehr in Langenort

Rostock (ots)

Polizei und Feuerwehr wurden am Mittwochnachmittag von einem Mitarbeiter der Gemeinschaftsunterkunft in Langenort darüber informiert, dass in einer Küche der Unterkunft eine bislang unbekannte Substanz in einem Backofen aufgefunden wurde. Der Backofen war noch heiß, sodass die unbekannte Flüssigkeit erhitzt war und es zu einer stärkeren Geruchsbelästigung kam.

Die alarmierten Beamten konnten vor Ort in einer weiteren Küche eine ähnliche Substanz in einem Backofen vorfinden. Um eine mögliche Gefahr für die Bewohnerinnen und Bewohner der Unterkunft abzuwenden, wurde das Gebäude zunächst evakuiert. Dazu wurde die Rostocker Polizei von Beamten des Landesbereitschaftspolizeiamtes unterstützt. An einer Wand in der Unterkunft wurde zudem ein Schriftzug festgestellt, der eine Straftat androhte. Mehrere Spürhunde der Polizei durchsuchten daraufhin das Gebäude, konnten jedoch keine weiteren unbekannten Substanzen finden. Die Gemeinschaftsunterkunft wurde im Anschluss wieder freigegeben.

Kriminalisten sicherten die in den Backöfen aufgefundenen Substanzen. Die Auswertung dauert zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch an. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Androhung einer Straftat wurde aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell