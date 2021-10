Polizei Essen

POL-E: Essen: Verkäuferin hält mutmaßliche Ladendiebin auf und wird mit Messer bedroht - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45276 E.-Steele: Am Donnerstagabend (30.09.) wurde eine mutmaßliche Ladendiebin beim Klauen erwischt. Als eine Verkäuferin sie anspricht, zieht die Komplizin ein Messer.

Am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr löste eine Unbekannte die Warensicherungsanlage eines Bekleidungsgeschäfts an der Hansastraße aus. Die mutmaßliche Diebin und eine Begleiterin entfernten sich vom Geschäft, als eine 23-jährige Verkäuferin sie stoppte und bat in ihre Einkaufstasche zu schauen. Daraufhin kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf die Begleiterin ein Messer zog und die Verkäuferin bedrohte. Aufgrund der gefährlichen Situation ließ die 23-Jährige die Flucht der Unbekannten schließlich zu. Die Tatverdächtigen entfernten sich in Richtung Kaiser-Otto-Platz und stiegen laut Zeugenaussage in einen grauen Daimler.

Die beiden Frauen konnten wie folgt beschrieben werden:

- weiblich - ca. 25 bis 30 Jahre alt - ca. 1,70 m bis 1,75 m groß - schlanke Statur - südeuropäisches Erscheinungsbild - grüne Weste (bis zum Knie) - beiger, gestreifter Pullover (Zweitfarbe unbekannt) - sprach kaum Deutsch - führte die Tüte mit sich

- weiblich - ca. 25 bis 30 Jahre alt - ca. 1,60 m bis 1,65 m groß - kräftige Statur - südeuropäisches Erscheinungsbild - auffällig große Nase - viele Pickel im Gesicht - schwarze Haare zum Dutt gebunden - schwarze Daunenjacke - schwarze Hose - schwarze Schuhe - sprach Deutsch mit Akzent - führte ein Messer mit sich

Wenn Sie Angaben zum Tathergang und/oder den beiden mutmaßlichen Täterinnen machen können, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen./SoKo

