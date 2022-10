Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Mann auf E-Mobil bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Hafenstraße sind am Mittwochnachmittag, gegen 17 Uhr, ein Auto und ein Elektromobil zusammengestoßen. Der 53-jährige Fahrer auf dem E-Mobil musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 60-jährige Autofahrer aus Oer-Erkenschwick den Dattelner auf dem E-Mobil - im Bereich An der Losheide - links überholen. Im gleichen Moment fuhr allerdings auch der 53-Jährige nach links, offenbar um abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

