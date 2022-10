Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Rollstuhlfahrerin verletzt - Polizei sucht Fahrer eines Kleintransporters

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht mit einer verletzten Frau den Fahrer eines weißen Kleintransporters. Gesucht werden auch Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug und/oder dem Fahrer machen können. Der Unfall selbst passierte am Mittwochvormittag gegen 10.50 Uhr auf der Kurt-Schumacher-Straße. Eine 42-jährige Frau aus Marl gab an, mit dem Rollstuhl auf dem Radweg unterwegs gewesen zu sein. Als sie nach rechts auf den "Markplatz-Parkplatz" fahren wollte, wurde sie angefahren. Der Fahrer sei vom Parkplatz gekommen und nach links in die Kurt-Schumacher-Straße abgebogen. Anschließend sei er weggefahren, ohne sich zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Den Vorfall meldete die 42-Jährige einen Tag später - am Donnerstag - bei der Polizei. Den Fahrer des Kleintransporters konnte sie wie folgt beschreiben: männlich, dunkle Haare. Er war vermutlich in einem weißen Ford Transit unterwegs. Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

