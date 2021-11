Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Betrüger mit Schockanruf unterwegs (10.11.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Telefonbetrüger haben am Mittwoch gegen 11.30 Uhr versucht, eine 76-Jährige in Schwenningen mit einem sogenannten Schockanruf auszutricksen. Eine Frau rief bei der Seniorin an und behauptete, einen Unfall verursacht zu haben. Sie befinde sich nun bei der Polizei und benötige die sofortige Zahlung einer Kaution durch die Angerufene. Diese fiel auf das Telefonat nicht herein und beendete einfach das Gespräch. Es kam zu keinem Vermögensschaden.

Die Polizei warnt vor diesen und ähnlichen bekannten Betrugsmaschen, mit denen Betrüger trotzdem immer wieder zum Erfolg kommen. Wie man sich davor schützt ist nachzulesen auf den Präventionsseiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell