Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr, B 414, Höhe Norken

Norken (ots)

Am Freitagabend, kurz vor 22 Uhr, befuhr der Unfallbeteiligte mit seinem dunklen PKW, VW Golf, die B 414 aus Richtung Hachenburg kommend in Richtung Kirburg, als ihm in Höhe Norken, in einer Linkskurve, eine dunkle Limousine auf seiner Seite entgegenkommt. Um eine Kollission zu vermeiden musste der Fahrer des VW Golf nach rechts ausweichen und stieß gegen die Leitplanke. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am PKW und der Leitplanke entstand Sachschaden. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizei Hachenburg (Tel.: 02662-95580 pder E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de).

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell