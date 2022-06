Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Trunkenheitsfahrt auf der B 49 bei Montabaur

Montabaur (ots)

Am 10.06.2022 gegen 12:55 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen PKW, welcher die B 49 aus Richtung Koblenz kommend in Fahrtrichtung Montabaur in Schlangenlinien befuhr und dabei teilweise auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs geriet.

Der gemeldete PKW konnte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde bei dem 60-jährigen männlichen Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von 2,95 Promille festgestellt werden. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen, der Führerschein und PKW-Schlüssel sichergestellt.

Falls andere PKWs dem schlangenlinienfahrenden PKW auf der B 49 ausweichen bzw. abbremsen mussten, werden die Fahrzeugführer/-innen gebeten, sich bei der PI Montabaur (02602-9226-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell