Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Streit unter Jugendlichen - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Auf der Theodor-Heuss-Straße - an einem Garagenhof in der Nähe des Busbahnhofs - sind am Donnerstagabend mehrere Jugendliche aneinandergeraten. Auch Schüsse sollen gefallen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich vier Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren aus Herten und Oer-Erkenschwick gegen 21.30 Uhr mit einem anderen Jugendlichen verbal gestritten. Plötzlich soll der eine Jugendliche geschossen haben. Verletzt wurde niemand. Als die Polizei eintraf, waren die vier Jugendlichen noch vor Ort, der Tatverdächtige war geflüchtet. Er konnte aber wenig später ermittelt werden. Es handelt sich um einen 16-Jährigen aus Herten. Er musste mit zur Wache. Die Polizeibeamten konnten eine leere Patronenhülse finden und sicherstellen. Nach ersten Untersuchungen stammt die Patronenhülse von einer Schreckschuss-Waffe. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Gesucht werden noch Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können und sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben. Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111.

