Polizei Bochum

POL-BO: Sicher unterwegs mit dem Rollator - Aktionstag am 31. August in Bochum-Gerthe

Bochum (ots)

Wie sich Seniorinnen und Senioren sicher mit ihrem Rollator bewegen können, erfahren sie am Mittwoch, 31. August, von 10 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz in Bochum-Gerthe, Turnstraße/ Gerther Straße.

Dort veranstaltet die Verkehrsunfallprävention der Polizei Bochum einen Rollatortag. Mit dabei sind das Seniorenbüro, ein Sanitätshaus, ein Seniorensicherheitsberater sowie die Bogestra.

An mehreren Stationen können die Seniorinnen und Senioren alltägliche Situationen üben - darunter das Überwinden von Bordsteinkanten, Ein- und Ausstieg in den Bus oder Laufen über Kopfsteinpflaster. In einem kleinen Parcours lernen Interessierte zudem, wie sie in Ausweichsituationen sicher reagieren. Außerdem können vor Ort Hör- und Sehtests gemacht und die Rollatoren richtig eingestellt werden.

Auch Polizeibeamte der Kriminalprävention und des Opferschutzes sind vor Ort, um mit den Menschen rund um das Thema Sicherheit ins Gespräch zu kommen. Bei Bedarf informieren sie gern über bekannte Betrugsmaschen, wie zum Beispiel den "Enkeltrick", und beantworten die Fragen der Seniorinnen und Senioren.

