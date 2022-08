Polizei Bochum

POL-BO: Wittener fährt über rote Ampel - Taxi-Fahrgast wird schwer verletzt

Witten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Witten-Mitte wurde ein 53-jähriger Wittener schwer verletzt.

Am Montag, 29. August, fuhr ein 40-jähriger Wittener gegen 23.45 Uhr mit seinem Pkw auf der Oststraße in Richtung Wiesenstraße. An der Kreuzung Oststraße / Ruhrstraße fuhr er nach Zeugenangaben über eine rote Ampel und stieß mit dem Taxi eines 37-jährigen Witteners zusammen, der aus der Wiesenstraße kommend über die grüne Ampel in die Kreuzung gefahren war.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrgast (53, aus Witten), der in dem Wagen saß, schwer verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 40-Jährige Wittener alkoholisiert war. Er wurde mit zur Wache genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Das Verkehrskommissariat ermittelt.

