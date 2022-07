Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Festnahme nach Verkehrsunfall

Siegburg (ots)

Am frühen Freitagmorgen (08.07.2022) wurde in Siegburg der Verursacher eines Verkehrsunfalls vorläufig festgenommen. Ein 31-Jähriger befuhr mit seinem Auto den Birkenweg in Siegburg-Kaldauen in Richtung Hauptstraße. In Höhe der Eichendorffstraße verlor der Mann gegen 01:20 Uhr die Kontrolle über seinen Subaru, fuhr über eine Verkehrsinsel und prallte frontal gegen einen geparkten Golf. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Subaru musste abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher sowie sein Beifahrer gaben an, unverletzt zu sein. Den Polizisten fiel bei der Unfallaufnahme der schwankende Gang des Autofahrers auf. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von fast zwei Promille. Da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hatte und eine erforderliche Sicherheitsleistung nicht bezahlen konnte, wurde er vorläufig festgenommen. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss wurde eingeleitet. (Uhl)

