Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit Kettenreaktion

Gera (ots)

Gera: Einen Unfall mit letzten Endes vier beschädigten Fahrzeugen verzeichnete die Geraer Polizei am gestrigen Nachmittag in der Altenburger Straße in Gera. Eine BMW-Fahrerin befuhr die besagte Straße. In der Folge geriet sie zu weit an die Seite und stieß gegen einen dort geparkten Pkw VW. Dieser wurde daraufhin auf einen davor abgestellten VW und dieser wiederum auf den fort folgend geparkten Pkw Ford geschoben. Verletzt wurden bei dem Unfall zum Glück niemand. Allerdings entstand an allen vier Fahrzeug nicht unerheblicher Sachschaden. Die Geraer Polizei hat den Unfall aufgenommen. (KR)

