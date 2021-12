Polizei Hamburg

POL-HH: 211202-1. Ein schwerverletzter Fußgänger nach Verkehrsunfall in Hamburg-Farmsen-Berne

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 01.12.2021, 19:07 Uhr

Unfallort: Hamburg-Farmsen-Berne, Am Luisenhof/Vom-Berge-Weg

Gestern Abend wurde in Farmsen-Berne ein Fußgänger bei einer Kollision mit einem Pkw schwer verletzt.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen trat ein 55-jähriger Fußgänger plötzlich und unvermittelt auf die Fahrbahn der Straße "Am Luisenhof". Ein 85-jähriger Fahrzeugführer, welcher die Straße am Luisenhof in Richtung Farmsen befuhr, erfasste den Fußgänger in Höhe der Einmündung "Vom-Berge-Weg".

Der Fußgänger erlitt Kopf-und Oberkörperverletzungen, wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und dort stationär aufgenommen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden bei der Verkehrsdirektion Ost (VD3) geführt und dauern an.

