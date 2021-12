Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw landet auf Grundstück

Altenburg (ots)

Beerwalde: Dass soeben ein Pkw den Gartenzaun durchbrach und in ihrem Grundstück landete, meldete am gestrigen Nachmittag (01.12.2021), gegen 14:25 Uhr die Anwohnerin der Altenburger Polizei. Als Polizeibeamte vor Ort eintrafen bestätigte sich die Meldung. Der Fahrer (62) des betroffenen Citroens kam beim Befahren der Hauptstraße von dieser ab und fuhr gegen den Zaun. Glücklicherweise blieb er unverletzt. Allerdings entstand am Zaun sowie am Pkw Sachschaden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell