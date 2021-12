Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Seitenscheibe eingeschlagen und Tasche gestohlen

Altenburg (ots)

Weißbach: Insgesamt vier Fahrzeuge, welche auf Privatgrundstücken in der Teichstrasse in Weißbach im Altenburger Land abgestellt waren gerieten ins Visier unbekannter Täter. In der Nacht vom Dienstag (30.11.2021) zum Mittwoch (01.12.2021) schlugen diese jeweils eine die Seitenscheibe der Fahrzeuge ein. Dabei verursachten sie nicht nur Sachschaden, sondern stahlen aus drei Fahrzeugen sowohl dort aufgefundene Bargeld, als auch eine Handtasche und eine Tasche mit Friseurutensilien. Letztere wurde von einem Zeugen gestern Abend kurz vor 17:00 Uhr entlang der Kreisstraße 506 bei Weißbach aufgefunden und schließlich sichergestellt. Die Altenburger Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell