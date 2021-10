Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunken auf dem Fahrrad unterwegs

Greiz (ots)

Einen 36-jährigen Fahrradfahrer kontrollierte am gestrigen Tag (27.10.2021) Polizeibeame in der Poststraße. Ein hier durchgeführter Atemalkoholtest zeigte bei dem Radler einen Wert von über 1,7 Promille an. Die Weiterfahrt war für ihn demnach beendet. Er musste zur Blutentnahme. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (RK)

