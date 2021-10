Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebe stehlen Handwagen und Pfandflaschen

Gera (ots)

Mit Ihrem Diebesgut, einem Handwagen, drei Säcken voller Pfandflaschen und zwei Sixpacks Cola entfernten sich in der Nacht vom Dienstag (26.10.2021) zum Mittwoch (27.10.2021) Unbekannte von einem Mehrfamilienhaus in der Greizer Straße. Zuvor brachen die Diebe das Haus ein, um in der Folge ihr Beutegut aus dem Kellerverschlag einer 21-jährigen Anwohnerin zu stehlen. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Dieben geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

