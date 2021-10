Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw gerät in den Gegenverkehr

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Am 26.10.2021, gegen 16:15 Uhr kam es im Bereich der Luckaer Straße zu einem Verkehrsunfall. Offenbar ein geplatzter Reifen bei einem VW-Transporter (Fahrer 44) sorgte dafür, dass er in den Gegenverkehr geriet und hier mit einem entgegenkommenden Pkw Mercedes kollidierte. Der Fahrer des Pkw Mercedes wurde dabei verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen hat die Polizei in Altenburg aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell