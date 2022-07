Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrug - 21.000 Euro Schaden durch falsche Bankangestellte

Lohmar, Siegburg (ots)

Bereits am Sonntag (03.07.2022) wollten eine 79-jährige Lohmarerin und eine 58-jährige Siegburgerin unabhängig voneinander online-Überweisungen tätigen. Dafür meldeten die Frauen sich bei ihren Sparkassen online an. Dabei kam es jeweils zu Problemen, so dass die Frauen mehrfach ihre Passwörter eingeben mussten. Es öffneten sich anschließend Fenster auf den Bildschirmen, mit dem Hinweis auf eine Mitarbeiterin der Bank, die sich bei den Bank-Kundinnen melden werde. Am Sonntagabend bekamen beide tatsächlich einen Anruf von der vermeintlichen Bankangestellten. Die Frauen wurden zunächst in Gespräche verwickelt, in deren Verlauf sie aufgefordert wurden mittels Handy eine Push-TAN freizugeben, um weiter die Funktion des online-Bankings nutzen zu können. Die Siegburgerin und die Lohmarerin kamen den Aufforderungen nach und stellten später fest, dass Geld von ihren Konten abgehoben wurde. Insgesamt kam es zu Abbuchungen von etwa 21.000 Euro. Die Polizei warnt erneut ausdrücklich davor, auf Anrufe angeblicher Bankmitarbeiter einzugehen und persönliche Daten preiszugeben. Es wird geraten derartige Anrufe zu beenden und die Polizei zu verständigen. (Uhl)

