POL-SU: Geschwindigkeitskontrollen 28. KW 2022 (11.07. - 17.07.2022)

Siegburg (ots) - Im Zeitraum von Dienstag (05.07.2022), 17:00 Uhr bis Mittwoch (06.07.2022), 07:30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter vier Radsätze einer Firma an der Zeithstraße in Siegburg. Mutmaßlich klettere der Unbekannte über einen Gitterzaun, um auf das Firmengelände zu gelangen. Im hinteren Bereich des Geländes hebelte er einen Container auf, in dem mehrere Radsätze (Sommer- und Winterreifen) von ...

