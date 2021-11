Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Niebüll - Hund greift anderen Hund an, woraufhin Radfahrerin stürzt, Polizei sucht Zeugen und Hundehalter(in)

Niebüll (ots)

Am Mittwochnachmittag (10.11.2021), gegen ca. 13:50 Uhr, kam es zu einem Vorfall auf dem Geh- und Radweg in der Hauptstraße in Niebüll auf Höhe der Einmündung der Deichstraße. Ein freilaufender Hund griff dabei einen anderen Hund an. Der angreifende Hund lief dabei der Hundehalterin, die ihren Hund an der Leine am Fahrrad führte, direkt vor das Fahrrad. Bei der anschließenden Notbremsung kam die Frau zu Fall und zog sich Prellungen zu. Der angreifende Hund entfernte sich dann wieder. Es soll sich um einen Golden Retriever gehandelt haben. Ein(e) Hundehalter(in) ist bisher nicht bekannt. Der oder die Hundehalter(in) sowie etwaige Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Niebüll unter der Rufnummer 04661/40110 zu melden.

