Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Moorrege

Quickborn - Einbrüche in Gastronomie

Bad Segeberg (ots)

In Moorrege und Quickborn ist es in den letzten Nächten zu Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen in Gastronomiebetriebe gekommen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Moorrege - In der Nacht von Sonntag auf Montag (08.08.2022) drangen Unbekannte zwischen 22:00 und 11:00 Uhr gewaltsam in einen Pizza-Lieferdienst in der Wedeler Chaussee ein und entwendeten Bargeld.

Quickborn - In der Ellerauer Straße in Quickborn blieb es in der vergangenen Nacht beim Versuch. Ein Anwohner hörte um 22:40 Uhr Geräusche aus dem Bereich des Bistros und sah einen etwa 20-jährigen Mann mit blauer Jacke mit Kapuze und einem schwarzen Nike-Rucksack, der sich vom Tatort in Richtung Bahnschienen entfernte.

Einsatzkräfte stellten vor Ort eine beschädigte Tür fest. Offenbar gelangte der Täter nicht in das Gebäude.

Die Fahndung mit mehreren Streifenwagen und Diensthunden nach dem Flüchtigen verlief in der Nacht ergebnislos.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg suchen Zeugen und bitten unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell