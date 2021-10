Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Gremersdorf-BAB1

Lkw fährt in den Graben

Lübeck (ots)

Am Dienstagmorgen (26.10.2021) kam ein Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzuggespann auf der BAB1 bei Gremersdorf von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben. Dabei wurde er leicht verletzt. Die Beamten der Autobahnpolizei Scharbeutz haben die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 04:30 Uhr fuhr ein 20-jähriger Berufskraftfahrer mit seinem Sattelzuggespann auf der BAB1 in Richtung Norden. Plötzlich kam er, in Höhe Gremersdorf, nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb in der Bankette stehen. Dabei fuhr er über einen Leitpfosten und beschädigte ca. 100 m der Bankette. An der Sattelzugmaschine entstand leichter Sachschaden.

Der 20-jährige Mann aus Niedersachsen erlitt einen leichten Schock. Ersten Ermittlungen nach soll der Fahrer einem Reh ausgewichen sein, dass über die Fahrbahn lief. Hinweise auf Alkohol- oder Betäubungsmittelkonsum konnten vor Ort nicht erlangt werden.

Zur Bergung des Sattelzuggespanns mussten zwei Krane eingesetzt werden. Daher wurde die Fahrbahn Richtung Norden von 10.10 Uhr bis 12.55 Uhr voll gesperrt. Die Kosten der Bergung werden auf ca. 5000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell