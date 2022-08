Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ergänzende Meldung zum Brand in der Gotzbertstraße

Bad Hersfeld (ots)

Ursprüngliche Nachricht:

Aktuell kommt es in der Bad Hersfelder Gotzbergstraße zu einem Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, über die Schadenshöhe können bislang keine Angaben gemacht werden. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind vor Ort.

Ergänzung 22.00 Uhr:

Die Feuerwehr Bad Hersfeld war mit rund 60 Einsatzkräften bis circa 19.30 Uhr im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brach der Brand im Bereich eines Holzschuppens am Gebäude aus. Die Flammen griffen dann über die Fassade bis auf den Dachstuhl über. Bei dem Brand wurde nach derzeit vorliegenden Informationen niemand verletzt. Der Sachschaden bewegt sich in einem mittleren sechsstelligen Bereich. Nachdem noch am Abend die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandentstehung eingeleitet wurden, wird im weiteren Verlauf noch ein Brandursachenermittler eingeschaltet. Es existieren Videoaufnahmen des Brandes, die gesichert werden. Falls noch weitere Handyvideos existieren, die Aufschlüsse über den Brandverlauf geben können oder falls es Zeugen gibt, die Angaben zur Brandursache machen können, werden diese gebeten, sich mit der Polizeistation in Bad Hersfeld unter Tel: 06621 - 923-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache im Internet mit der Polizei unter www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

i.A. Messner, PHK, Führungs- und Lagedienst der Polizei Osthessen in Fulda

