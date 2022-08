POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Verkehrsunfall

Fulda. Ein 20-jähriger Honda-Fahrer aus dem Landkreis Bad Kissingen wurde bei einem Unfall am Mittwoch (10.08.) leicht verletzt. Er befuhr gegen kurz vor 18 Uhr die Johannesberger Straße in Fahrtrichtung Frankfurter Straße. Nach einer Linkskurve kam er dabei aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg a.d. Fulda. Eine bis dato unbekannte Pkw-Fahrerin fuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen am Mittwochabend (10.08.), gegen 18.20 Uhr, beim Abbiegen von der Finkenstraße in die Hermann-Löns-Straße gegen ein dort wartendes Auto und entfernte sich anschließend ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg/F., 06623/9370 oder über die Online-Wache www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bebra. Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Bebra fuhr am frühen Donnerstagmorgen (11.08.), gegen 5.10 Uhr, von einem Tankstellegelände auf die Hersfelder Straße auf. Ein 62-jähriger Fahrer eines Rollers musste daraufhin nach vorliegenden Erkenntnissen eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und stürzte hierdurch. Der Mann wurde leicht verletzt. An dem Roller entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf etwa 1.300 Euro.

Alleinunfall

Neuenstein. Am Mittwoch (10.08.), gegen 8:30 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Mann aus Neuenstein mit einem VW Golf die Kreuzeichenstraße in Obergeis aus Richtung Kirchheim kommend in absteigender Richtung. In Höhe der Hausnummer 44 kam der Mann aus noch unklarer Ursache in einer Rechtskurve mit gleichzeitiger Fahrbahnverengung nach links von der Fahrbahn ab und stieß auf einem künstlich angelegten Grünstreifen gegen einen dort angepflanzten Baum. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.350 Euro.

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Freitag (05.08.), gegen 13:30 Uhr, befuhren ein 42-jähriger Mann aus Idstein mit einem Audi A3 und ein 65-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem Daimler E350 den linken von zwei Fahrstreifen für den Geradeausverkehr der Frankfurter Straße aus Richtung Innenstadt in Fahrtrichtung Hauneck. Der 42-Jährige stand dort nach derzeitigen Erkenntnissen verkehrsbedingt mit seinem Pkw an einer Rotlicht zeigenden Ampel. Als die Ampelschaltung wechselte, fuhr der Bad Hersfelder aus noch ungeklärter Ursache auf das Fahrzeug des Mannes aus Idstein - welches noch verkehrsbedingt warten musste - auf. Der Idsteiner wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Es entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Kirchheim. Am Donnerstag (14.07.), gegen 13 Uhr, kollidierte beim Rangieren ein Fahrzeug mit einer Straßenlaterne in der Lindenallee. Der Fahrzeugführer kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und entfernte sich vom Unfallort. Es entstand Schaden in Höhe von circa 600 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

