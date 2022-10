Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 2 Verletzte nach Schlägerei

Geseke (ots)

Am Freitagabend, gegen 22.40 Uhr, kam es in der Park-Grünanlage an der Störmeder Straße Höhe Haus Nr. 40 zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Nach Zeugenaussagen, wurden zwei Männer, ein 26 Jahre alter Warsteiner und ein 21 Jahre alter Salzkottener, aus einer ca. 15 köpfigen Gruppe heraus geschlagen, geschubst, am Boden liegend getreten und mit einem Baseballschläger attackiert. Nach wenigen Minuten ließ die Gruppe von den beiden Männern ab und entfernte sich zu Fuß in die Geseker Innenstadt, bzw. flüchtete mit bereitstehenden Fahrzeugen. Die Verletzungen der beiden Geschädigten wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Im Zuge der Ermittlungen konnten Tatbeteiligte festgestellt werden. Strafverfahren gegen die Beteiligten, in Form von Strafanzeigen, wurden eingeleitet. (AG)

