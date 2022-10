Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wohnungseinbruch

Warstein (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 17.30 Uhr bis Sonntagmorgen, 06.00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Lessingstraße ein. Während der Abwesenheit der Bewohner näherten sich die Unbekannten dem Einfamilienhaus am westlichen Ortsrand von Warstein und verschafften sich nach ersten Erkenntnissen über ein Kellerfenster Zutritt zur Wohnung. Im Objekt wurden nahezu sämtliche Räume betreten und intensiv nach Wertsachen durchsucht. Entwendet wurden schließlich diverse Schmuckgegenstände. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe nimmt die Polizei Warstein unter der Rufnummer 02902-91000 entgegen. (sn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell