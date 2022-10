Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Soest (ots)

Am Freitag kam es gegen 19:45 Uhr, auf der Werler Landstraße (L969) zwischen Soest Ampen und Soest Ostönnen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 47-jährige Welveranerin befuhr mit ihrem roten Dacia die Werler Landstraße von Soest aus in Richtung Werl, als diese mehrfach auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs geriet und in diesem Zuge mit dem weißen Nissan des 27-jährigen Soesters frontal zusammenstieß. Dieser hatte die Werler Landstraße aus Werl kommend in Richtung Soest befahren. Durch den Verkehrsunfall wurden beide Unfallbeteiligten schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme wurde die Werler Landstraße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. (nr)

