Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verdacht eines Tötungsdeliktes in Neustrelitz

Neustrelitz (ots)

Am Samstag dem 04.06.2022 gegen 01.00 Uhr fand die Feuerwehr nach einem Brand in einer Wohnung in Neustrelitz, Pablo-Neruda-Ring eine leblose Person. Nach ersten Erkenntnissen starb der 60-jährige Mann eines gewaltsamen Todes. In diesem Zusammenhang wurde durch die Polizei ein 38-jähriger Neustrelitzer festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Alle weiteren Anfragen zur Sache werden nur durch die zuständige Staatsanwaltschaft beantwortet.

