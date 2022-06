Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Auffahrunfall aufgrund eines Staus

Wolgast (LK VG) (ots)

Am 03.06.2022 ereignete sich gegen 17.00 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW auf der B 109 zwischen Wrangelsburg und Gladrow. Dabei befuhr die 37- jährige Fahrerin (deutsche Staatsangehörige) eines PKW VW Golf die B 109 in Richtung Karlsburg. Der polnische 39- jährige Fahrer eines Transporters Peugeot fuhr vor dem VW Golf. Auf Grund eines anderen Verkehrsunfalls auf der B 109 kam es zu Stauerscheinungen. Der Fahrer des Transporters musste entsprechend abbremsen. Dies bemerkte die Fahrerin des VW Golf zu spät und fuhr auf den Transporter auf. Die Fahrerin des VW Golf wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Wolgast gebracht. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

