Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem leicht verletztem Kind

Anklam (LK VG) (ots)

Am 03.06.22, gegen 19.00 Uhr kam es in der Anklamer Peenestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 8- jährigen Fahrradfahrerin und einer 65- jährigen Skoda-Fahrerin (beide deutsche Staatsangehörige). Das Kind wurde in der Folge leicht verletzt. Es zog sich Schürfwunden und eine leichte Prellung zu. Sein Vater, der Arzt ist, war aber vor Ort und übernahm die Erstversorgung. Zuvor fuhr das Kind mit seinem Fahrrad über den Anklamer Markt und von dort in den fließenden Verkehr ein. Es wollte die Straße Markt queren, um auf die andere Straßenseite zu gelangen. Das Kind übersah die Skoda-Fahrerin, welche in dem Moment die Straße Markt aus Richtung Badstüberstraße kommend in Richtung Peenestraße befuhr. Aufgrund eines vorangegangenen Verkehrsunfalls herrschte an der Unfallstelle Stau. Durch die stehenden Pkw wurde das Kind verdeckt und konnte nicht von der Skoda-Fahrerin gesehen werden.

