POL-KLE: Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit von Samstag 15.01.2022, 17:55 Uhr bis Sonntag 16.01.2022, 00:15 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Thielenstraße ein. Das gesamte Haus wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteteten die Täter diverse Schmuckstücke sowie Elektronikgeräte der Marke Apple. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Goch unter Telefon 02823-1080.

