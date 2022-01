Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Einfamilienhaus

Emmerich am Rhein (ots)

Am Samstag 15.01.2022 in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 21:30 Uhr brachen unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters, in ein freistehendes Einfamileinhaus an der Minervastraße ein. Die Täter durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und erbeuteten neben Schmuck und Bargeld auch einige Elektrogeräte der Marke Apple. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen bitte an die Polizei in Emmerich unter Telefon 02822-7830.

