Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geraer Polizei sucht Zeugen zu Körperverletzungsdelikt

Gera (ots)

Gera: Die Geraer Polizei ermittelt seit dem 07.05.2022 zu einem in der Georg-Büchner-Straße in Gera geschehenen Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 31 Jahre alten Mannes. Am besagten Nachmittag des 07.05.2022, kurz nach 14:00 Uhr wurde der 31-Jährige stark blutend im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der besagten Straße aufgefunden und von Rettungskräften medizinisch versorgt. Wie sich im Nachgang herausstellte, wurde der Mann im Treppenhaus von einem bislang Unbekannten mit Schlägen angegriffen und verletzt. Der Täter flüchtete im Anschluss mit einem Fahrzeug mit polnischen Kennzeichen. Die Geraer Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Angaben zum Geschehen, zum Täter bzw. dem Fluchtfahrzeug geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

