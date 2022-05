LPI-G: Kleinbrand bei Weißig

Gera (ots) - Reichstädt: Feuerwehr, Polizei und in der Folge ein Rettungswagen rückten gestern Nachmittag (11.05.2022), gegen 14:00 Uhr nach Reichstädt in die dortige Hauptstraße zum Einsatz. Dort geriet, offenbar aufgrund eines technischen Defektes ein Pkw Peugeot in Brand. Glücklicherweise gelang es dem 65-jährigen Fahrzeugführer aus dem Auto zu gelangen. Seitens der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Das Fahrzeug allerdings war nicht mehr fahrbereit, so ...

mehr