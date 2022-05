Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 34-Jährigen

Gera (ots)

Gera: Mehrere Polizeistreifen kamen gestern Nachmittag (11.05.2022), gegen 13:35 Uhr in der Arminiusstraße zum Einsatz, da sich hier ein 34 Jahre alter Mann aufhielt, welcher offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen stand und augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Aufgrund des Verhaltes kam bereits im Vorfeld ein Rettungswagen zum Einsatz, welcher ihn in ein Krankenhaus bringen sollte. Als die Beamten den Mann zum Rettungswagen führen wollte, leistete er schließlich Widerstand. Letzten Endes konnte dieser gebrochen werden und der 34-Jährige kam in ein Krankenhaus. Sowohl der 34-Jährige als auch ein handelnder Polizeibeamter leicht verletzt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet. (KR)

