Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Korrekturmeldung zum Unfallgeschehen

Gera (ots)

Aufgrund des Verkehrsunfalles wurden beide Fahrzeugführer verletzt. Ins Krankenhaus kamen in der Folge jedoch der Fahrer des Skoda sowie ein im Ford befindliches Baby (8 Monate). Es wird um Korrektur der Pressemeldung gebeten.

LPI-G: Auffahrunfall mit verletzter Person

Gera Gera: Gestern Nachmittag (10.05.2022), kurz nach 14:00 Uhr kam es in der Straße des Friedens zum Auffahrunfall zwischen einem Pkw Skoda (Fahrer 65) und einem Pkw Ford (Fahrerin 42). In der Folge des Unfalles war der Skoda nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

