Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Zeugen nach sexueller Belästigung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen einer sexuellen Belästigung, die sich am Donnerstag in Vaihingen an der Enz ereignete. Eine 17 Jahre alte Jugendliche wartete gegen 12:00 Uhr an der Haltestelle Vaihingen Salzäcker auf den Linienbus in Richtung Bahnhof, als sich ein bislang unbekannter Mann neben sie setzte und sie ansprach. Kurz darauf berührte er in unsittlicher Art und Weise die Taille, das Gesäß sowie das Geschlechtsteil der 17-Jährigen über der Bekleidung. Als der Bus hielt, packte der Täter die Jugendliche am Arm, zog sie in den Bus und setzte sich neben sie. Hier führte er die Berührungen fort, küsste die 17-Jährige auf das Dekolleté und versuchte, sie ins Gesicht zu küssen. Erst, als beide am Bahnhof in Vaihingen an der Enz aus dem Bus ausstiegen, ließ der unbekannte Täter von der Jugendlichen ab und ging in Richtung der Bahngleise davon. Der Unbekannte soll etwa 50 Jahre alt gewesen sein. Er hatte einen dunklen Teint, kurze schwarze Haare sowie auffällig grüne Augen. Bekleidet war er mit einem blau-weiß gestreiften T-Shirt und einer kurzen Hose. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell