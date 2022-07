Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen - Nußdorf: Einbruch in Wohnung

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag zwischen 14:30 Uhr und 22:30 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Nußdorfer Ortsmitte ein. Den bisherigen Ermittlungen zufolge gelangten die Täter zunächst über die Hauseingangstür in das Gebäude und hebelten anschließend die Wohnungstür auf. Nachdem sie die Räumlichkeiten durchsuchten, flüchteten die Unbekannten mit diversem Diebesgut über die Terrassentür der Wohnung in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, in Verbindung zu setzen.

