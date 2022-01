Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw nicht versichert, nicht versteuert und ein Gas-Tank Marke Eigenbau

Plettenberg (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag gegen 8.15 Uhr auf der Kaiserstraße einen Pkw mit bulgarischen Kennzeichen angehalten. Die Halterin hatte ihren Wagen, obwohl sie bereits einige Zeit in Deutschland wohnt, nicht hier angemeldet. Dementsprechend zahlte sie keine Steuern. Ihr Pkw war auch nicht versichert. Ein Blick in ihren Kofferraum offenbarte das eigentliche Problem: Dort steckte ein Flüssiggas-Tank der Marke Eigenbau. Die Polizeistreife dirigierte den Wagen zum nächsten Prüfstand, wo ein Sachverständiger weitere 32 erhebliche Mängel feststellte. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und stellte Kennzeichen sowie Kraftfahrzeugschein sicher. Gegen die 31-jährige Halterin, die in Plettenberg gemeldet ist, wurden Anzeigen geschrieben wegen Verstößen gegen Kraftfahrzeugsteuer- und PflichtVersicherungsgesetze sowie Straßenverkehrsordnung.(cris)

