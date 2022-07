POL-LB: Hildrizhausen: Unfallflucht in der Hohenzollernstraße

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter zerkratze am Donnerstag zwischen 15:30 Uhr und 19:30 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Jahnstraße abgestellten VW und verursachte hierdurch einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Weil der Stadt, Tel. 07033 5277-0, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

