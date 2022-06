POL-KA: (KA) Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an Brückenverglasung

Karlsruhe (ots) - Am Montag gegen 17.30 Uhr erfolgte in Karlsruhe im Bereich der Autobahnanschlussstelle Karlsruhe-Süd die vorläufige Festnahme zweier 22 und 40 Jahre alter Männer, die verdächtigt werden an Betrugsfällen mit der Begehungsweise "falsche Polizeibeamte" beteiligt gewesen zu sein. Seit April 2022 ...

mehr