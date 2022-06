POL-KA: (KA) Karlsruhe - Berauschte 22-Jährige leistet Widerstand

Karlsruhe (ots) - In den letzten Wochen kam es vermehrt zu Anrufen durch falsche Polizeibeamte. Viele Betroffene erkennen zum Glück die Betrügereien und legen auf. Leider waren die Täter am Wochenende in Karlsruhe wieder zweimal erfolgreich und erbeuteten insgesamt 26.400 Euro. Die erste Tat ereignete sich in Grünwinkel. Hier wurde ein 80-jähriger Mann am ...

mehr