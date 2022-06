Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrraddieb scheitert und wird auf frischer Tat ertappt

Speyer (ots)

Am 21.06.2022 um 23:37 Uhr beobachteten Zeugen einen auffällig gekleideten Mann beim Versuch, ein Fahrrad der Marke CUBE am Fahrradständer des Hauptbahnhofes zu entwenden. Hierbei entfernte der Täter den Fahrradsattel und verdrehte damit das Fahrradschloss, scheiterte jedoch an dessen Öffnung. Die Zeugen sprachen ihn an, woraufhin er vorgab, seinen Schlüssel vergessen zu haben. Eine Polizeistreife wurde verständigt und traf den 25-jährigen Tatverdächtigen am Busbahnhof an. Er leugnete unvermittelt einen Diebstahlsversuch, entsprach allerdings genau der detaillierten Personenbeschreibung. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Das Fahrrad war weiterhin verschlossen und wurde daher vor Ort belassen.

Wem gehört das betroffene blau-weiß-orange Fahrrad der Marke CUBE? Zur Erfassung der geschädigten Person im Strafverfahren wird diese gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell