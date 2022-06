Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit Schulbus und leichtverletzten Schülerinnen

Speyer (ots)

Am 21.06.2022 um 07:17 Uhr befuhr ein 59-Jähriger mit seinem PKW die Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße, um nach rechts in die Bahnhofstraße einzufahren. Hierbei missachtete er die durch Verkehrszeichen angeordnete Vorfahrt eines mit 25 Schülern besetzten Schulbusses, der die Wormser Landstraße geradeaus in Fahrtrichtung Bahnhofstraße befuhr. Die linke Fahrzeugfront des PKW kollidierte mit der rechten Fahrzeugfront des Schulbusses, wodurch dessen vordere Fensterscheibe zu Bruch ging. Infolge des Zusammenstoßes klagte eine Schülerin über Schulterschmerzen und eine weitere Schülerin über Schwindelgefühle infolge des Aufpralls an der Fensterscheibe des Busses. Die Schülerinnen wurden von ihren Eltern in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

