POL-PDLU: Speyer - Diebstahl aus VW Caddy

Speyer (ots) - Am 21.06.2022 um 07:17 Uhr befuhr ein 59-Jähriger mit seinem PKW die Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße, um nach rechts in die Bahnhofstraße einzufahren. Hierbei missachtete er die durch Verkehrszeichen angeordnete Vorfahrt eines mit 25 Schülern besetzten Schulbusses, der die Wormser Landstraße geradeaus in Fahrtrichtung ...

mehr