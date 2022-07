POL-LB: Weil der Stadt: Pkw beschädigt

Ludwigsburg (ots) - Die Polizei ermittelt derzeit gegen zwei bislang unbekannte Täter, die am Donnerstagvormittag gegen 10:45 Uhr in der Bahnhofstraße in Herrenberg als vermeintliche Messerschleifer auftraten und in diesem Zusammenhang Schmuck entwendeten. Die Täter boten ihre Dienste einer 64-jährigen Anwohnerin an der Haustüre an. Diese nutze das Angebot und lies von den Unbekannten zunächst mehrere Messer ...

mehr