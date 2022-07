Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Trickdiebe erbeuten Schmuck

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit gegen zwei bislang unbekannte Täter, die am Donnerstagvormittag gegen 10:45 Uhr in der Bahnhofstraße in Herrenberg als vermeintliche Messerschleifer auftraten und in diesem Zusammenhang Schmuck entwendeten. Die Täter boten ihre Dienste einer 64-jährigen Anwohnerin an der Haustüre an. Diese nutze das Angebot und lies von den Unbekannten zunächst mehrere Messer schleifen. Nach getaner Arbeit übergaben die Unbekannten das Werkzeug der Seniorin und interessierte sich im weiteren Verlauf für ihren Schmuck. Die 64-Jährige zeigte den Tätern zunächst diverse Schmuckstücke, teilte aber mit, dass sie diese nicht verkaufen wolle. Nachdem die beiden Täter sich entfernt hatten, stellte die Seniorin das Fehlen eines Goldarmbands in hohem dreistelligen Warenwert fest. Einer der beiden Täter soll etwa 20 Jahre alt und 180 bis 185 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte gebräunte Haut und dunkle Haare und soll von schmächtiger Statur gewesen sein. Der zweite Täter soll zirka 50 Jahre alt gewesen sein, 175 Zentimeter groß und braune kurze Haare getragen haben. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, bitte Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können sowie mögliche weitere Geschädigte sich zu melden.

