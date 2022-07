Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Rauchender Wäschetrockner führt zu Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr rückte am Donnerstagabend mit fünf Fahrzeugen und 28 Wehrkräften in den Uracher Weg in Tamm aus, nachdem gegen 22:25 Uhr der Brand eines Wäschetrockners gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass der in einer Waschküche eines Wohnhauses befindliche Trockner mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts zu qualmen begonnen hatte. Die Feuerwehr trug das Gerät nach draußen und belüftete die Räume. Verletzt wurde niemand. Ein Sachschaden entstand lediglich an dem Wäschetrockner.

